Palazzo Strozzi, superati 140mila visitatori per Olafur Eliasson

Ancora due settimane di apertura per la mostra

Milano, 9 gen. (askanews) – La mostra “Olafur Eliasson. Nel tuo tempo”, in corso a Palazzo Strozzi a Firenze, ha superato i 140.000 visitatori, con un picco di oltre 30.000 persone nelle due settimane di festività. Numeri importanti, soprattutto per un’esposizione di arte contemporanea, che confermano la capacità della Fondazione fiorentina di unire qualità della ricerca a grandi nomi, come Eliasson, in grado di attrarre il pubblico, anche quello che normalmente non frequenta il contemporaneo. Una ricetta che in un certo senso sta contribuendo a cambiare e a rendere più consapevole e possibile l’approccio all’arte più recente nel nostro Paese.

La mostra a Palazzo Strozzi resta aperta ancora per due settimane ed è la più grande esposizione mai realizzata in Italia da Olafur Eliasson, uno dei più originali e visionari artisti contemporanei, simbolo anche di un impegno forte sui temi dell’ambiente.

Curata da Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, l’esposizione è il risultato del lavoro diretto dell’artista sugli spazi di Palazzo Strozzi con installazioni storiche e nuove produzioni, che ne sovvertono la percezione, impiegando l’edificio stesso come strumento per creare arte. Con luci e ombre, riflessi e colori l’artista coinvolge l’architettura rinascimentale in un suggestivo percorso di opere, tra cui una grande installazione site specific per il cortile e uno speciale progetto d’arte digitale creato utilizzando la tecnologia VR, presentato al pubblico per la prima volta a Palazzo Strozzi.

continua a leggere sul sito di riferimento