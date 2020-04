Palermo, ambulanza si scontra con auto e sfonda vetrina

Incidente stradale intorno alle 22 all’incrocio tra via Marchese di Villabianca e via Duca della Verdura. A scontrarsi sono state un’Alfa Romeo 156 e un’ambulanza. Quest’ultima ha finito la sua corsa contro una delle vetrine laterali di un negozio di abbigliamento che si trova proprio all’angolo tra le due strade. Per liberare il conducente del mezzo di soccorso è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche polizia e carabinieri.

Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente. Il bilancio dei feriti è di due persone.

Si tratta del conducente dell’auto e di quello dell’ambulanza. Nessuno dei due sarebbe in gravi condizioni,

