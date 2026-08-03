lunedì, 3 Agosto , 26

Ucciso per aver aiutato una sconosciuta in difficoltà, chi era Federico Venco

(Adnkronos) - È morto sul colpo, investito da...

Ascolti tv, ‘Racconto di una notte’ su Canale 5 vince prima serata con 17,5% di share

(Adnkronos) - 'Racconto di una notte' ha vinto...

Arriva il poliziotto-pianta al posto dell’autovelox, valanga di multe

(Adnkronos) - Il poliziotto-pianta al posto dell'autovelox. E...

Cremona, 24enne ucciso a coltellate dopo una lite: fermato aggressore

(Adnkronos) - Un 24enne, cittadino albanese, è stato...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOPalermo, cinema King evacuato: aria irrespirabile, forse usato spray urticante
palermo,-cinema-king-evacuato:-aria-irrespirabile,-forse-usato-spray-urticante
Palermo, cinema King evacuato: aria irrespirabile, forse usato spray urticante
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Palermo, cinema King evacuato: aria irrespirabile, forse usato spray urticante

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Momenti di paura ieri sera al cinema King di Palermo dove si stava proiettando il film Spiderman. All’improvviso molte persone hanno iniziato a tossire e a sentirsi male. All’interno del cinema c’era anche un vigile del fuoco che ha richiesto l’intervento dei colleghi per un sopralluogo. I gestori hanno immediatamente interrotto la proiezione e dopo l’arrivo dei vigili del fuoco è stato fatto evacuare il cinema. Sembra che sia stato usato dello spray urticante al peperoncino.  

Previous article
Europei Parigi, Filippo Pelati vince l’argento nel solo libero
Next article
‘AI-h’, il processo di Emergency Intelligence per gestire primi minuti di una emergenza

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ucciso per aver aiutato una sconosciuta in difficoltà, chi era Federico Venco

(Adnkronos) - È morto sul colpo, investito da un'auto. L'unica colpa: aver aiutato una sconosciuta in difficoltà. Federico Venco, 36enne di Samaratein provincia di...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ascolti tv, ‘Racconto di una notte’ su Canale 5 vince prima serata con 17,5% di share

(Adnkronos) - 'Racconto di una notte' ha vinto la prima serata di ieri, 2 agosto, con il 17,5% di share. Il serial turco televisivo...
Uncategorized

Arriva il poliziotto-pianta al posto dell’autovelox, valanga di multe

(Adnkronos) - Il poliziotto-pianta al posto dell'autovelox. E le multe fioccano. Il Dipartimento di polizia di Dunellen, in New Jersey, ha deciso di ricorrere...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Cremona, 24enne ucciso a coltellate dopo una lite: fermato aggressore

(Adnkronos) - Un 24enne, cittadino albanese, è stato ucciso a coltellate al termine di una lite in strada, ieri notte, a Vescovato, in provincia...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.