Incendio all’asilo nido Peter Pan in via Barisano da Trani nel quartiere Cep a Palermo. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri per accertare le cause del rogo.

