Palermo, nuova piantagione di cannabis scoperta a Ballarò

PALERMO – Ballarò ‘regno’ della marijuana a Palermo. Un’altra serra di cannabis è stata scoperta dai carabinieri in un edificio abbandonato dello storico quartiere del capoluogo siciliano. I militari, con l’aiuto dei vigili del fuoco, hanno deciso di fare irruzione in un immobile abbandonato che tenevano sotto osservazione da tempo e all’ultimo piano la scoperta: 250 piante di cannabis indica, dell’altezza di circa un metro.

I carabinieri scoprono una piantagione di cannabis a Ballarò

LA SCOPERTA

Trovati e sequestrati anche cinque sacchi di plastica con all’interno oltre due chili di marijuana già pronta per la vendita. La palazzina era dotata di ogni attrezzo e sistema per la coltivazione delle piante. C’erano lampade, tubi di areazione e vario materiale. Il blitz dei carabinieri segue quello di poche ore prima da parte della guardia di finanza, che aveva scoperto un’altra piantagione di marijuana indoor in un altro immobile fatiscente di Ballarò, sequestrando 14 chili di sostanza.

IL PRECEDENTE: UN’ALTRA PIANTAGIONE INDOOR

I vecchi edifici abbandonati del centro storico di Palermo, quindi, si confermano il migliore nascondiglio per la droga. In quella occasione le fiamme gialle avevano scoperto un appartamento suddiviso in quattro locali. Coperte tutte le fasi di produzione della droga: dalla coltivazione in vasi all’essicazione, fino al confezionamento. Scoperto anche un apparato di aerazione con sette ventilatori, un condizionatore e due aeratori, oltre a un sistema di illuminazione realizzato ad hoc con un contatore Enel e un quadro elettrico da cui partivano 13 trasformatori che fornivano energia ad altrettante lampade.

