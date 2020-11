Palermo, paziente devasta il reparto di Oculistica dell’Ospedale Civico

PALERMO (ITALPRESS) – Un nuovo caso di violenza in corsia a Palermo. La notte scorsa – secondo quanto apprende l’Italpress – un uomo dopo essere stato medicato, ha dato in escandescenze e ha distrutto apparecchiature e arredi del reparto di oculistica dell’Ospedale Civico. Per sottrarsi alla violenza dell’individuo i medici di turno sono stati costretti a rifugiarsi in una delle stanze del reparto. Tra i macchinari danneggiati ce ne sarebbero alcuni molto costosi. Secondo una prima stima i danni sarebbero ingenti, per parecchie decine di migliaia di euro.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia municipale che,

