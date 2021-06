Palermo, tre fermi per l’omicidio del 25enne Emanuele Burgio alla Vucciria

PALERMO – Tre fermati a Palermo per l’omicidio di Emanuele Burgio, ucciso a colpi d’arma da fuoco nella zona della Vucciria. Il provvedimento è stato emesso a carico dei fratelli Matteo e Domenico Romano, entrambi palermitani, di 39 e 49 anni, e del nipote Giovanni Battista Romano, di 29 anni. I tre sono indicati dalla polizia come gli autori dell’agguato mortale scattato tra via dei Cassari e via Tintori nella notte tra domenica e lunedì.

