(Adnkronos) – Centinaia di persone si sono riunite in piazza Vittorio, nel cuore di Roma, per manifestare a sostegno della Palestina. ‘Palestina libera’ è il coro che intonano tra fumogeni, applausi e fumogeni. Tantissime le bandiere e gli striscioni. “Non potevamo non venire oggi a sostenere la causa di gente come noi, è un dovere essere qui” dicono all’Adnkronos Puria e Mària, marito e moglie iraniani.