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Palestinesi piangono i familiari uccisi da Israele a Gaza city
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Palestinesi piangono i familiari uccisi da Israele a Gaza city

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3 vittime, due uomini e una donna

Gaza, 26 apr. (askanews) – Alcuni palestinesi piangono i loro cari uccisi in attacchi israeliani. I morti sono tre, due uomini e una donna. “Parlano di tregua, eppure non c’è alcun cessate il fuoco. Ogni giorno porta con sé uccisioni, martiri e feriti, oltre a bombardamenti e distruzione quotidiani. Si aggiunge altra distruzione in cui viviamo”, dice il padre di una delle vittime, Muhammad Al-Ashqar.Mahmoud Jaber era il fratello minore: “Ogni giorno porta spari e morte. Cosa dovremmo fare? Il mio fratello maggiore, il mio sostegno, non c’è più. Qual è il mio sostegno? I negoziati? Ci daranno da mangiare?”.

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