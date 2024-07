ROMA – A pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti Rai, in programma il 19 luglio a Napoli, fanno riflettere le dichiarazioni rilasciate da Sigfrido Ranucci. Per la prima volta in 30 anni, il giornalista ha annunciato la sua assenza all’evento, perchè “Report merita più rispetto”. Le parole di Ranucci arrivano durante una delle presentazioni del suo libro ‘La scelta’, alla 23esima edizione del ‘Libro possibile’ a Polignano: “Non parlo della Rai perché voglio evitare un provvedimento disciplinare, dico solo che per la prima volta da 30 anni non vado alla presentazione dei palinsesti”, ha detto il giornalista. Negli anni, la trasmissione di Rai Tre ha subito diversi cambiamenti e ultimamente si è ipotizzato uno spostamento di fascia oraria. A chi gli chiede se il motivo della sua assenza sia legato proprio a questa indiscrezione, Ranucci risponde: “Credo che Report, una risorsa interna, essendo stata premiata come la migliore trasmissione di informazione, quella che incarna di più il servizio pubblico, meriti in assoluto più rispetto”.

Il volto di Report ha poi spiegato: “L’affetto della gente che ho trovato in questi giorni non ha prezzo, mi ha fatto riconciliare con le scelte che ho fatto in questi anni, di privilegiare il pubblico come unico editore di riferimento, di essere rimasto me stesso, senza padrini politici, senza padrini tra i poteri forti. L’indipendenza è uno stato dell’anima”.

Poi il passaggio sulla situazione del giornalismo investigativo in Italia: “Abbiamo 270 giornalisti che sono sotto tutela per il tipo di lavoro che fanno, abbiamo il record mondiale di politici che denunciano i giornalisti, abbiamo una serie di leggi liberticide che stanno per essere approvate, alcune le hanno approvate, che portano verso l’oblio di stato, si presume il carcere per i giornalisti che divulgano notizie illecitamente raccolte“, ha detto Ranucci.

L'articolo Palinsesti Rai, per la prima volta in 30 anni Ranucci assente: "Report merita rispetto" proviene da Agenzia Dire.

