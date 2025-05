“palio-del-chiaretto”:-bardolino-e-lazise-unite-nel-vino-rosa

Milano, 25 mag. (askanews) – Raddoppia il “Palio del Chiaretto”, la manifestazione dedicata a uno dei vini rosati italiani più venduti al mondo, che per la 20esima edizione coinvolgerà le veronesi Bardolino e, per la prima volta, anche Lazise. Organizzato dalla Fondazione Bardolino Top con il Comune di Bardolino, l’evento si svolgerà dal 30 maggio al 2 giugno, affacciandosi sul lago di Garda con degustazioni, passeggiate, concerti e mercatini.

Saranno presenti 32 Cantine, 17 a Bardolino e 15 a Lazise, che offriranno in assaggio e vendita il Bardolino Chiaretto Classico Doc e Spumante Doc. A Bardolino, le degustazioni saranno abbinate ai piatti tipici proposti da De Gustibus, dall’Istituto alberghiero Carnacina e da Amo Bardo Garda, sul lungolago Lenotti e nel parco di Villa Carrara Bottagisio. A Lazise, alla Dogana Veneta, si potranno assaggiare le ostriche rosa di Scardovari, cucinate dagli chef Peter Brunel e Tino Vettorello, mentre i ristoranti proporranno risotti al Chiaretto. Sul lungolago Marconi spazio anche allo street food con gastronomia locale. In programma anche concerti di musica dal vivo, mercatini dell’artigianato e vintage, esibizioni delle bisse, proiezioni tridimensionali su Villa Carrara Bottagisio, passeggiate nell’entroterra con visite in Cantina (su prenotazione) e degustazioni guidate con il wine expert Costantino Gabardi, organizzate dal Consorzio Vini Bardolino (su prenotazione).

Il taglio del nastro è previsto per venerdì 30 maggio alle 18 sul lungolago di Bardolino, di fronte a Villa Terzi. Domenica 1° giugno, alle 18, da piazza Matteotti partirà la sfilata delle Confraternite con arrivo al parco di Villa Carrara Bottagisio per la cerimonia di investitura degli Ambasciatori del Vino Chiaretto Bardolino e la premiazione del 15esimo Concorso Enologico del vino Bardolino Chiaretto. Alle 22, spettacolo piromusicale “low sound” sull’acqua. L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Veneto e sostenuta dalla Camera di Commercio di Verona, è realizzata in collaborazione con il Consorzio Vini Bardolino e la Strada del vino Bardolino.