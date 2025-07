palio-di-siena-rinviato-a-oggi-3-luglio,-10-contrade-al-via:-dove-e-quando-vederlo-in-tv

(Adnkronos) – Dopo il rinvio di ieri per maltempo, il Palio di Siena è in programma oggi, giovedì 3 luglio 2025, con la corsa in diretta tv e streaming su La7 nel pomeriggio con orari che dipendono dalla procedura di partenza.

Come da tradizione, la competizione si sarebbe dovuta svolgere il 2 luglio, ma quando ha iniziato a piovere su piazza del Campo la sindaca Nicoletta Fabio ha deciso di rinviare l’appuntamento, per la delusione delle migliaia di visitatori presenti. È oggi allora il giorno in cui cavalli e fantini in rappresentanza delle contrade si contenderanno la vittoria.

A correre sono dieci contrade: cinque estratte a sorte (Lupa, Oca, Bruco, Valdimontone e Pantera), cinque di diritto (Tartuca, Chiocciola, Drago, Selva, Istrice). Non partecipano Aquila, Civetta, Giraffa, Leocorno, Nicchio, Onda e Torre.

Ecco i dieci fantini che si contendono la vittoria:

– Brigante, Carlo Sanna (36 anni), al 18esimo Palio e con 3 vittorie. Corre per la Tartuca. Il cavallo è Zio Frac.

– Carburo, Giosuè Carboni (45 anni), al nono Palio. Corre per la Chiocciola. Il cavallo è Tale e Quale.

– Michel Putzu (35 anni), debutta nel Palio. Corre per il Drago con il cavallo Campedo.

– Virgola, Andrea Sanna (27 anni). Corre il suo secondo Palio, gareggia per la Selva. Il cavallo è Virgola.

– Bellocchio, Enrico Bruschelli (30 anni). Partecipa al Palio per la decima volta, corre per l’Istrice. Il cavallo è Dorotea Dimmonia.

– Shardana, Antonio Francesco Mula (28 anni). E’ al secondo Palio della carriera, corre per la Lupa. Il cavallo è Ares Elce.

– Tittia, Giovanni Atzeni (40 anni). E’ il veteranissimo, al 40esimo Palio, con 10 vittorie. Corre per l’Oca. Il suo cavallo è Diodoro.

– Scompiglio, Jonatan Bartoletti (44 anni). In 32 edizioni del Palio ha ottenuto 5 vittorie. Corre per il Bruco. Il cavallo è Viso d’Angelo.

– Gingillo, Giuseppe Zedde (43 anni). Corre il 33esimo palio e va a caccia della quarta vittoria, rappresenta la contrada di Valdimontone. Il cavallo è Comancio.

– Tremendo, Francesco Caria (37 anni). Con la Pantera corre l’11esimo palio della carriera. Il cavallo è Arestetulesu.

La Contrada della Tartuca ha vinto martedì 1 luglio la quinta prova del Palio del di Siena, con il cavallo Zio Frac, mentre è stata la Contrada della Selva a vincere ieri mattina, mercoledì 2 luglio, la sesta prova del Palio di Siena, con il cavallo Zenis e il fantino Andrea Sanna detto Virgola. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 9. L’attesa è tutta concentrata per questa sera alle ore 19.30 quando è prevista l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico per la Carriera in piazza del Campo.

A metà pomeriggio le contrade inizieranno a radunarsi, i tamburini riscalderanno le pelli, e i gonfaloni si prepareranno a sfilare nel Corteo Storico, che entrerà in Piazza alle 17.20, preceduto, come da cerimoniale, dal drappello dei Carabinieri a cavallo. Ma l’attesa vera, quella che fa salire il cuore in gola, è per le 19.30, quando i cavalli varcheranno di nuovo il Cortile del Podestà. È l’ora della Carriera. È l’ora in cui tutto si ferma. È l’ora in cui Siena si affida ai suoi destrieri.

Il Comune di Siena ospiterà alcune personalità nazionali e internazionali che si affacceranno dalle trifore di Palazzo Pubblico per assistere al Corteo Storico e alla Carriera.

Fra gli ospiti che hanno dato conferma ci saranno: il sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Patrizio Giacomo La Pietra, il vice ambasciatore Britannico a Roma David Burton, l’ambasciatore di Spagna a Roma Miguel Angel Fernàndez-Palacios Martinez, l’ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica di Corea in Italia Choon-Goo Kim e il sindaco della città di Avignone Cecile Helle.

La diretta su La7 inizia alle 17.10 da Piazza del Campo. Poco dopo il Corteo Storico entrerà nella Piazza, secondo l’ordine di estrazione delle Contrade. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo che, affiancato dallo storico Giovanni Mazzini.

Nel corso della diretta, i servizi di Andrea Milluzzi faranno conoscere le atmosfere, i dietro le quinte e gli aneddoti che animano l’intera città. Inoltre, Elena Testi sarà collegata dalla sala Mappamondo del Comune di Siena per commentare la corsa insieme agli spettatori più illustri.