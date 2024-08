Palio Siena rinviato due volte nel 2024: è la prima volta in 155 anni

(Adnkronos) – Nell’ultimo secolo e mezzo (per la precisione 155 anni) non era mai accaduto ma il 2024 negli annali della storia del Palio di Siena rimarrà con un record storico: un doppio rinvio nello stesso anno delle Carriere in piazza del Campo a causa della pioggia rispetto alle date canoniche del suo svolgimento, il 2 luglio e il 16 agosto. Per ritrovare un doppio slittamento nello stesso anno bisogna tornare indietro fino al 1869. L’ultimo rinvio per maltempo per la corsa del 16 agosto risale al 2022.

Il Palio in programma oggi pomeriggio alle ore 19 dedicato alla Madonna Assunta è stato rimandato a causa delle avverse condizioni meteo. Era già successo lo scorso 2 luglio con il Palio intitolato alla Madonna di Provenzano, quando fu rinviato per una improvvisa pioggia: la corsa fu poi effettuata due giorni dopo, il 4 luglio, con il trionfo la Contrada dell’Onda. Allora la pioggia cominciò a cadere poco dopo le 19, quando era già terminato il Corteo Storico e i cavalli delle dieci Contrade si stavano allineando ai canapi davanti alla tribuna del mossiere.

Oggi pomeriggio, dopo una mezza giornata di tempo variabile e particolarmente afoso, con le previsioni che segnalavano l’arrivo del sole, improvvisamente intorno alle 17.30 dopo è cominciato a piovere su piazza del Campo. Poco prima delle 18 è stata esposta la bandiera verde alle trifore di Palazzo Pubblico, che segnala il rinvio del Palio a causa del maltempo. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicoletta Fabio, ha ritenuto impossibile procedere con il Corteo Storico e con l’effettuazione della corsa dei cavalli sulla pista di tufo, sentiti i Deputati della Festa e dopo una riunione con i Capitani delle Contrade. Il Palio dell’Assunta è per ora rinviato a domani, sabato 17 agosto, con inizio sempre alle ore 19. Al momento le previsioni meteo non appaiono troppo buone. Tra gli addetti ai lavori, sempre sulla base del meteo dei prossimi giorni, non si esclude un possibile rinvio addirittura di tre o quattro giorni. Per questo il Comune sta valutando ogni possibile ipotesi per affrontare la situazione e non procrastinare troppo in avanti la corsa.