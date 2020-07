Palladino: “Gattuso ha dato un’identità al Napoli. Gasperini grande motivatore”

Raffaele Palladino, ex calciatore di Genoa e Juventus, dice la sua su Gattuso e sulla sorprendente stagione dell’Atalanta. L’attuale allenatore del settore giovanile del Monza, elogia il mister azzurro per aver ridato una fisionomia alla squadra, ma al contempo indica cosa ci sarebbe ancora da migliorare. Parole al miele,invece, per Gian Piero Gasperini, secondo lui, artefice del miracolo dei bergamaschi.

Raffaele Palladino su Gattuso e Gasperini

Raffaele Palladino dice la sua ai microfoni di Radio Punto Nuovo sui due tecnici del momento, Gian Piero Gasperini e Gennaro Gattuso:

“Il Gasp ho avuto la fortuna di averlo come allenatore durante la fase iniziale della mia carriera. Posso affermare che è un allenatore incredibile. Focoso e vulcanico quando siamo in campo, tranquillo e sorridente in altri contesti. Pretende sempre il 100%, come tutti d’altronde, ma lui quel massimo impegno te lo caccia fuori spronando e strigliando. Il suo segreto è la costanza. Gattuso ha avuto il gran merito di risollevare il Napoli, facendogli recuperare un’identità ben precisa. Una fase difensiva attenta, tignosa e ben equilibrata è quello che abbiamo notato finora. Però nella fase offensiva credo che la squadra azzurra possa migliorare. Gennaro deve trovare una soluzione per far sbloccare l’attacco azzurro”.

