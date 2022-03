Giovedì 24 marzo, alle ore 18.00, si svolgerà, presso il Circolo Rari Nantes di Napoli, la presentazione della Expert Napoli Lions che parteciperà ai campionati di pallanuoto maschile di serie C, under 20, paralimpico e, per la prima volta, femminile di serie B.

Durante l’incontro verrà illustrato il progetto umano e sportivo dei Lions, con la presentazione dell’organigramma societario e dei partners che con entusiasmo hanno sposato le idee e le ambizioni del quadro dirigente.

La società sarà lieta di presentare ufficialmente lo staff tecnico e gli atleti.

L’invito è diretto a tutti gli appassionati del mondo della pallanuoto.

L’articolo Pallanuoto, giovedì 24 marzo presentazione della “Expert Napoli Lions” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento