Pallanuoto, Scotti Galletta allenatore e direttore tecnico del settore giovanile della Expert Waterpolo Lions

NAPOLI – Dal primo settembre Andrea Scotti Galletta sarà allenatore e direttore tecnico delle categorie giovanili della Expert Waterpolo Lions.

Un passo in avanti verso l’espansione del vivaio da parte della società partenopea di pallanuoto.

“Nei primi otto mesi di vita della società è stato tracciato il solco, ora è il momento di costruire le fondamenta. Dopo anni dedicati alla formazione sportiva dei giovani di diverse realtà campane di primario livello è giunto il momento di mettere la mia esperienza al servizio della Waterpolo Lions”, commenta Scotti Galletta, soddisfatto per l’incarico strategico, il cui progetto pilota è proprio la ‘costruzione’ di un vivaio ad alto contenuto tecnico.

“Per me è un’altra sfida, forse la più importante – prosegue il tecnico napoletano – dopo la costituzione dei Lions, che quest’anno hanno registrato grandi soddisfazioni. Sarà fondamentale per lo sviluppo futuro del club creare un settore giovanile che sia il vero ‘serbatoio’ della prima squadra. Nel giro di pochi anni abbiamo ambizioni di scalare le categorie, consapevoli che la nostra forza dovrà essere il settore giovanile”.

Per la compagine societaria non ci sono stati dubbi, ben conoscendo le capacità tecniche dimostrate da Scotti Galletta in ogni società in cui ha militato e dalle qualità umane che lo hanno legato a tutti i gruppi che ha allenato.

“In ogni società in cui ho lavorato, il miei principali obiettivi sono sempre stati due: creare giovani pallanuotisti capaci di conseguire importanti risultati già nella prima fase e contestualmente prepararli ad ‘affacciarsi’ alla prima squadra, per creare gli atleti del futuro”, conclude Scotti Galletta.

