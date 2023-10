Pallavolo, Lucchetta: “Le Olimpiadi non sono compromesse, ma dobbiamo vincere la Volley Nations League”

(Adnkronos) – “La qualificazione olimpica non è compromessa: il nostro ranking ci dà ottime opportunità di continuare con questi atleti, e parlo anche delle donne. Vero che sulla carta saremmo fuori dalle Olimpiadi, ma è la Volley Nations League il preolimpico vero: e quella la dobbiamo vincere, mettiamocelo in testa”. Andrea “Lucky” Lucchetta, centrale della Nazionale dei fenomeni della pallavolo, ragiona con l’Adnkronos delle chances degli azzurri dopo il fallimentare preolimpico brasiliano e la sconfitt di ieri 3-2 contro il Brasile che li porta vicino all’esclusione dai Giochi di Parigi 2024: ora tutto dipenderà dalla posizione nel ranking dopo la Vnl 2024. “Un conto è provare a vincere, e siamo diventati campioni d’Europa e del mondo -dice Lucchetta-, un conto è scendere in campo dover vincere a tutti i costi. E’ una differenza sottile ma importante”.

Preocccupato per il destino olimpico dell’anno prossimo? “No, perché abbiamo tempo per lavorarci anche riflettendo su quanto fatto al preolimpico. Si tratta di ragazzi giovani e questo tipo di stop brutali possono servire molto, sia ai giocatori sia allo staff. Dobbiamo trovare il nostro zoccolo duro di gioco e basarci su quello per costruire, bisogna grardarsi dentro e resettare tutto. Con la Vnl nel mirino”.