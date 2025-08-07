pallone-d’oro,-la-lista-dei-30-candidati:-sorpresa-mctominay,-donnarumma-unico-italiano

(Adnkronos) – Oggi, giovedì 7 agosto, è stata svelata la lista dei 30 giocatori in corsa per il Pallone d’Oro 2025. C’è grande attesa per conoscere i migliori calciatori della stagione, con una competizione ormai aperta a tutto dopo l’era del duopolio Messi-Ronaldo. L’anno scorso era stato Rodri il vincitore, mentre per questa edizione i nomi più quotati sono quelli di Lamine Yamal, stella del Barcellona, e soprattutto Ousmane Dembelé, vincitore di tutto con il Psg. Dal centrocampista del Napoli Scott McTominay al portiere del Psg e della Nazionale Gianluigi Donnarumma, ecco tutti i candidati al Pallone d’oro 2025.

Ecco i 30 nomi in corsa per conquistare il Pallone d’oro 2025﻿:

Ousmane Dembelè (PSG e Francia), Gianluigi Donnarumma (Psg e Italia), Jude Bellingham (Real Madrid e Inghilterra), Cole Palmer (Chelsea e Inghilterra), Denzel Dumfries (Inter e Olanda), Serhou Guirassy (Borussia Dortmund e Guinea), Erling Haaland (Manchester City e Norvegia), Viktor Gyokeres (Sporting Lisbona/Arsenal e Svezia), Desirè Douè (Psg e Francia), Achraf Hakimi (Psg e Marocco), Harry Kane (Bayern Monaco e Inghilterra), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli/Psg e Georgia), Robert Lewandowski (Barcellona e Polonia), Raphinha (Barcellona e Brasile), Declan Rice (Arsenal e Inghilterra), Fabian Ruiz (Psg e Spagna), Virgil Van Dijk (Liverpool e Olanda), Vinicius Jr (Real Madrid e Brasile), Mohamed Salah (Liverpool ed Egitto), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool e Germania), Vitinha (Psg e Portogallo), Lamine Yamal (Barcellona e Spagna), Alexis Mac Allister (Liverpool e Argentina), Kylian Mbappè (Real Madrid e Francia), Scott McTominay (Napoli e Scozia), Nuno Mendes (Psg e Portogallo), Joao Neves (Psg e Portogallo), Michael Olise (Bayern Monaco e Francia), Lautaro Martinez (Inter e Argentina).

Ecco la lista delle calciatrici in corsa per la conquista del Pallone d’oro femminile. Tra queste anche le azzurre Sofia Cantore e Cristiana Girelli, attaccante della Juve e capitana della Nazionale.

Svelati poco fa i candidati al premio di miglior allenatore di squadre maschili. Oltre a Luis Enrique, tecnico del Psg, ci sono l’allenatore del Napoli Antonio Conte, Hansi Flick del Barcellona, Enzo Maresca del Chelsea e Arne Slot, che ha trascinato il suo Liverpool alla vittoria della Premier League.

Ecco i candidati per il premio di miglior allenatore di squadre femminili: Sonia Bompastor, Arthur Elias, Justine Madugu, Renée Slegers e Sarina Wiegman.

Annunciati i candidati per il Premio Yashin maschile. Chi sarà il miglior portiere del 2025? Tra i nomi Emiliano Martinez (Aston Villa), Gianluigi Donnarumma (Psg), Yann Sommer (Inter), Alisson (Liverpool), Courtois (Real Madrid), Lucas Chevalier (Lille), Yassine Bounou (Al Hilal), Jan Oblak (Atletico Madrid), David Raya (Arsenal) e Matz Sels (Nottingham Forest).

Ecco le candidate al premio Yashin femminile, per il miglior portiere. Sono Ann-Katrin Berger (Gotham), Cata Coll (Barcellona), Hannah Hampton (Chelsea), Chiamaka Nnadozie (Brighton) e Daphne Van Domselaar (Arsenal).

Svelati intanto i candidati del Trofeo Kopa, per il miglior Under 21. Oltre a Lamine Yamal, nella lista c’è anche lo juventino Kenan Yildiz. Tra i candidati anche l’ex Juve e Roma Dean Huijsen, ora al Real Madrid. E poi Pau Cubarsì (difensore del Barcellona), Ayyoub Bouaddi (centrocampista del Lille), Désiré Doué (attaccante del Psg), Estevao (attaccante del Chelsea), Myles Lewis-Skelly (centrocampista dell’Arsenal), Rodrigo Mora (centrocampista del Porto) e Joao Neves (centrocampista del Psg).

Svelate intanto le candidate al premio come miglior calciatrice Under 21: sono Michelle Agyemang (attaccante dell’Arsenal), Linda Caicedo (attaccante del Real Madrid), Wieke Kaptein (centrocampista del Chelsea), Vicky Lopez (centrocampista del Barcellona) e Claudia Martinez Ovando (attaccante del Club Olimpia).

.