“Palmer” con Justin Timberlake arriverà su Apple TV +

Apple ha siglato un accordo per “Palmer“, un film di calcio interpretato dall’attore Justin Timberlake, in arrivo prossimamente su Apple TV +.

Il film, segue l’ex fenomeno calcistico Eddie Palmer (interpretato da Timberlake) che ritorna nella sua città natale per rimettersi in gioco dopo un periodo in prigione. A casa, Palmer affronta persistenti conflitti del suo passato mentre si occupa di un ragazzo che è stato abbandonato da sua madre.

Altre star di “Palmer” includono Juno Temple,

