Palmeri: “L’ASL di Napoli potrebbe bloccare l’AZ, ma gli olandesi partiranno”

Quest’oggi a Radio Marte è intervenuto il giornalista Tancredi Palmeri su alcuni temi attuali in casa azzurra e sulla situazione dell’AZ.

Le sue parole

“AZ? Bisogna vedere se l’ASL di Napoli li fa sbarcare. Dall’Olanda li fanno sicuramente partire anche se in questo momento è il secondo Paese al mondo come tasso di contagio e 7° in assoluto come apporto giornaliero di contagi. E’ come se la Campania da sola facesse più casi della Germania e di tutti i Paesi del mondo tranne Francia, UK, Brasile e India. Nonostante i 10.000 casi al giorno, con 154 morti, in Olanda non è obbligatoria la mascherina. Quindi la squadra non avrà problemi a partire. Se l’AZ avesse almeno 13 giocatori potrebbe giocare ma il dubbio è che l’ASL di Napoli possa non far sbarcare la squadra”.

