Palmeri: “Romania-Norvegia, probabilmente l’UEFA riprogrammerà la partita. Juve-Napoli invece…”

Il giornalista Tancredi Palmeri ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi sul proprio profilo Twitter in merito alla questione Juve-Napoli, dopo il rinvio di Norvegia-Romania da parte dell’UEFA.

Il tweet di Palmeri

“Romania-Norvegia cancellata dopo che le autorità norvegesi hanno proibito alla Norvegia di volare causa riscontro di un caso di coronavirus in squadra. L’Uefa adesso proverà a riprogrammare la partita. Se non sarà possibile, darà 3-0 alla Romania. Juventus-Napoli invece…”, scrive il collega. Ecco il post in allegato.

[embedcontent src=”twitter” url=”https://twitter.com/tancredipalmeri/status/1327722903987757057″]

