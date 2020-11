Tancredi Palmeri, giornalista di BeIn Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della squadra di Gattuso e soprattutto dell’operato di Victor Osimhen in questi primi 2 mesi. Il nigeriano non ha trovato i gol in queste prime partite con il Napoli, ma, nonostante la poca realizzazione, ha aiutato molto la squadra fornendo diversi assist. Come sottolinea Palmeri gli azzurri ed anche tutti i tifosi si aspettavano un bomber d’altri tempi, mentre, dopo queste prestazioni, capiamo la vera utilità di Osimhen nel Napoli. Fa girare la squadra, fornisce assist che portano a reti dopo grandi azioni collettive. Ad esempio il gol di Zielinski contro il Genoa, confezionato da un assist di tacco del numero 9 azzurro. Unica nota negativa il temperamento, arrivato all’apice contro la Real Sociedad in Europa League.

Queste le parole del giornalista Tancredi Palmeri: “Osimhen? Devo dire che abbiamo imparato a conoscere un giocatore diverso, molto differente da quanto ci aspettavamo. Abbiamo visto che era uno che si allungava nella falcata, gli strappi, l’attacco, ed invece fino ad ora si è dimostrato più utile agli altri invece che per se stesso.

E’ entrato in quasi tutte le azioni da gol quando è stato in campo, mi sta quasi ricordando Weah. Ricordiamo tutti quanto fosse travolgente, però se uno va a vedere le statistiche vediamo che non ha mai segnato tantissimo, in Italia massimo 12 gol in una stagione, ma migliorava tutti quelli vicino, faceva segnare gli altri”.

The post Palmeri su Osimhen: “Mi ricorda Weah, è molto utile alla squadra anche senza segnare” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento