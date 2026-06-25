giovedì, 25 Giugno , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOPalpeggia passante in pieno centro a Milano: arrestato per violenza sessuale
palpeggia-passante-in-pieno-centro-a-milano:-arrestato-per-violenza-sessuale
Palpeggia passante in pieno centro a Milano: arrestato per violenza sessuale
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Palpeggia passante in pieno centro a Milano: arrestato per violenza sessuale

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Un uomo di 24 anni, cittadino afgano, è stato arrestato per aver aggredito sessualmente una donna nel pieno centro di Milano. È successo ieri mattina poco dopo le 11 in piazza Cavour.  

La vittima, una trentenne italiana, stava andando al lavoro, quando è stata avvicinata da un giovane uomo. Ha pensato che volesse rapinarla e istintivamente ha stretto la borsa. Lui invece aveva altre intenzioni: l’ha presa da dietro e l’ha palpeggiata nelle parti intime.  

Un passante di 24 anni ha notato la scena ed è subito intervenuto, mettendo in fuga l’aggressore. Ha provato a inseguirlo e nel frattempo ha chiamato il 112. Gli agenti in moto del reparto Nibbio in breve tempo hanno raggiunto e bloccato in via Turati l’uomo.  

Il 24enne, irregolare e con precedenti, è stato riconosciuto dal passante intervenuto e dalla vittima, sotto choc e ancora in pianti, è stato arrestato per violenza sessuale e portato nel carcere di San Vittore. 

Previous article
Caso Yara, difesa Bossetti chiede nuovi accertamenti: l’istanza dopo l’acquisizione delle foto del Ris
Next article
Mattarella e gli 80 anni della Costituente: “Capace di garantire indipendenza Italia, si affermarono diritti sociali”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tumori, armocromia per il benessere psicologico delle pazienti

(Adnkronos) - L’abbigliamento e il modo in cui percepiamo la nostra immagine "non influenzano soltanto l’aspetto estetico, ma possono avere effetti concreti sul benessere...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sostenibilità, Romenti (Iulm): “Cultura sostenibilità nostra prerogativa da tempo”

(Adnkronos) - “Da un po' di anni, in questo ateneo, abbiamo iniziato questo percorso verso una cultura diffusa della sostenibilità cercando di sensibilizzare...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Harry torna nel Regno Unito: “Carlo costretto a delicato gioco di equilibri con William”

(Adnkronos) - Re Carlo potrebbe trovarsi costretto a un "delicato gioco di equilibri" se incontrasse il principe Harry quando a luglio si recherà in...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sostenibilità, Maione (Regione Lombardia): “Raccogliamo 50 kg di vetro per abitante all’anno”

(Adnkronos) - “Il tema di oggi, il riciclo del vetro, è uno dei simboli più efficaci con cui possiamo raccontare l'economia circolare. Il vetro...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.