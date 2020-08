Paltrinieri e Razzetti da record, Pellegrini non delude

Gregorio Paltrinieri e Federica Pellegrini erano i più attesi nella terza e ultima giornata del Trofeo Sette Colli di Roma e non deludono le attese. Il carpigiano delle lunghe distanze, però, va decisamente oltre e al termine di una super prestazione nei 1500 metri stile libero fa registrare il nuovo record europeo, che peraltro gli apparteneva, ritoccandolo di oltre un secondo: 14’32″10 per l’azzurro, che monopolizza fin dalle prime vasche la gara che ha concluso la sessione pomeridiana, tenendo ben distante un Domenico Acerenza comunque capace di migliorare il proprio personale. Il cambio di allenatore per SuperGreg dà dunque i primi frutti e sbalordisce ancora una volta tutti con tempi costanti e rapidi cinquanta dopo cinquanta: “E’ tutto troppo bello.

