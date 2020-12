ROMA (ITALPRESS) – Cala il sipario sui Campionati Assoluti invernali di Riccione. Anche durante l’ultima giornata non sono mancate le emozioni. Gregorio Paltrinieri non tradisce le attese e conquista per dispersione la gara dei 1500 stile libero con un discreto tempo (14’45″02). Il carpigiano era in dubbio, poi ha deciso di scendere in vasca per l’ennesimo titolo italiano della propria carriera: “Sono contento, ho chiuso con un buon tempo, soprattutto in queste condizioni. Ero abbastanza stanco ma volevo fare anche questa gara, fa bene gareggiare nella sofferenza”, le parole di Paltrinieri che nel 2021 sarà atteso a sfide ben più probanti.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Paltrinieri, Martinenghi e Ceccon brillano agli Assoluti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento