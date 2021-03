Palumella porta gli ex campioni d’Italia del Napoli al murale di Maradona | FOTO

L’ex capo ultrà del Napoli, Gennaro Montuori, detto Palummella, è andato a visitare il murale di Maradona ai Quartieri Spagnoli insieme ad ex calciatore azzurri.

Palummella al murale di Maradona

Le parole di Palummella:

“Ieri siamo stati ai Quartieri Spagnoli da Tonino Bostik, capo tifoso storico, nonché amico mio fraterno da oltre 40 anni. É stato un momento bellissimo pregare davanti alla cappella dedicata al PIBE DE ORO. Hanno partecipato A. Carannante, il calciatore che ha debuttato a 16 anni in serie A con il Napoli, nessuno mai come lui nella storia. U. Napolitano, che debuttò con il Napoli di Maradona. Il dirigente dei successi G. Pavarese, poi l’ex n. 10 azzurro S. Abbondanza soprannominato Sivorino, l’altro campione d’Italia M. Filardi e C. Muro il primo della storia del Napoli ad aver indossato la maglia n.10 di Re Diego, durante l’anno dello scudetto, grazie ad un suo gol il Napoli divento campione d’inverno. Giovedì presenzierà al nostro programma Tifosi Napoletani”.

