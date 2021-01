Palummella racconta: “Gattuso potrebbe fare come Lippi, ma qualcuno vuole distruggere…”

L’ex capo ultrà del Napoli, Gennaro Montuori, noto come Palummella, ha ricordato gli anni in cui Lippi allenava gli azzurri. Grazie al sostegno dei tifosi la squadra si riprese dal brutto momento e ottenne grandi risultati, augurando lo stesso percorso a Gattuso. Anche se la situazione sembra differente.

Gattuso sulle orme di Lippi?

Le parole di Palummella su Facebook:

“Lui si chiama Marcello Lippi e campione del mondo, ricordo l’anno di quand’era in difficoltà, noi lo abbiamo sostenuto fino all’ultima giornata di campionato, giocava con tre in avanti e un trequartista, Di Canio, Buso, Fonseca e Corini, come sta facendo Gattuso, allora eravamo una famiglia squadra mister e tifosi. Altri tempi, riuscimmo ad arrivare in coppa uefa solo all’ultima giornata, soprattutto grazie al nostro sostegno, il mister ci fece un grandissimo regalo, una partita Napoli contro il nostro gruppo degli Ultrà. Purtroppo qualcuno vuole distruggere il nostro popolo e il nostro Napoli”.

