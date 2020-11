Pamela Prati si riprende la scena: “Un giorno la verità verrà fuori”

Il famigerato “Prati-Gate” per un lungo periodo di tempo ha letteralmente infiammato i settimanali di gossip e le platee televisive (soprattutto quelle di Barbara D’Urso). È passato poco più di un anno e mezzo dal momento in cui Pamela Prati è stata messa alla gogna, dopo che è stata svelata un’amara verità sul celeberrimo Mark Caltagirone. La vicenda però è ancora avvolta nel mistero, sono tanti i punti oscuri che non combaciano e ora la celebre showgirl, resa celebre grazie dalla compagnia del Bagaglino, torna a parlare di quel periodo così tormentato della sua vita. É il magazine di Chi, nel numero in uscita il 18 novembre, che pubblica una sua intervista esclusiva che, sicuramente, farà discutere.

La verità secondo Pamela Prati

“Un giorno la verità verrà fuori“, esordisce Pamela Prati tra le pagine del settimanale di Alfonso Signorini.”Quello che mi è accaduto è crudele. Sono stata vittima di un sistema che è fatto male“, aggiunge. “Adesso non lavoro perché ciò che è accaduto è stato raccontato male, ma sono sicura che con il tempo tutti capiranno ciò che è successo veramente“. Ancora oggi, dunque, quella vicenda sta inibendo la rinascita di Pamela Prati dentro e fuori lo schermo. La celebre showgirl, nonostante tutto, non intende mollare la presa e ha già un piano di riserva.

“Ma non mi arrendo. Torno sulla scena con una canzone“, afferma. “Si chiama Mariposita ed è dedicata a mia madre. Ho deciso di intitolarla così perché quando ero piccola mi chiamava mariposa, ovvero farfalla in spagnolo“, racconta. “Oggi mi manca tanto e, proprio in momenti come questo non faccio altro che pensare a lei“.

Una canzone per Pamela Prati

Come tante star dell’ambiente mediatico italiano, anche la Prati ha avuto un’infanzia difficile, vissuta senza un padre e con una madre come solo unico punto di riferimento. E nell’intervista, oltre ai suoi prossimi progetti di lavoro, c’è spazio anche ai sentimenti.

“Tutte le volte mi accusano che ho una fissazione per il matrimonio, ma quando mi innamoro è normale pensare già al futuro“, afferma con convinzione. “Questo però è il mio punto debole e la gente si approfitta di me. Ora sono sola e così ho trascorso il lockdown. Mi ha aiuto però, perché ho trovato la forza di riavvicinarmi a me stessa. Un compagno? Mi piacerebbe“, conclude. E speriamo che questa volta Pamela Prati possa trovare il suo momento di felicità.

