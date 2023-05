Pami, inaugurazione Osservatorio Mariologia, persona, arte, città, cultura e salute

Domani all’Antonianum

Roma, 23 mag. (askanews) – Domani, 24 maggio alle ore 10,30 presso l’Aula “S. Antonio” dell’Antonianum, in via Merulana 124b, si terrà la cerimonia di inaugurazione dell’Osservatorio Mariologia, persona, arte, città, cultura e salute, istituito presso la Pontificia Accademia Mariana Internationalis. Il nuovo Dipartimento si occuperà, in particolare, del rapporto tra la ricchezza dell’ispirazione cristiana e la diffusione del messaggio mariano nel generare arte e bellezza facendo vedere, attraverso un lavoro transdisciplinare, come persona, arte, cultura e salute possano essere tra loro connessi e vicendevolmente arricchiti dalla sapienza divina che coordina e unisce i diversi ambiti disciplinari.

Questo momento importante per la vita dell’Accademia avrà inizio con una riflessione tenuta da S. Em. Reverendissima il sig. Cardinale Angelo Comastri su una tematica mariologica. Durante la cerimonia, con un breve saluto del rev. Prof. Giovanni Emidio Palaia, saranno consegnati i diplomi di nomina dei nuovi membri. All’interno delle diverse aree di ricerca saranno coinvolti esperti in vari campi della cultura e del sapere (medicina, diritto, arte, storia, teologia, filosofia, psicologia, fenomenologia, esperti ed esponenti del dialogo interreligioso, pastorale familiare etc.), con un evidente desiderio di far camminare insieme pastori e fedeli laici nel comune impegno e servizio corresponsabile del Corpo Ecclesiale. “Partendo dalle molteplici e transdisciplinari implicazioni che sgorgano dalla “via della bellezza” (Paolo VI) che caratterizzano la teologia e l’estetica mariologico-mariane e allo stesso tempo favorendo un operoso dialogo tra culture credenti e non credenti sia al livello dello sviluppo delle conoscenze che della prassi alla luce della “ecologia integrale” promossa dal magistero di Papa Francesco – sottolinea il presidente della Pontificia Accademia Mariana Internationalis, Stefano Cecchin -, l’Osservatorio si occupa del rapporto che c’è tra la ricchezza dell’ispirazione cristiana che ha generato arte e bellezza diffondendo il messaggio mariano, del rapporto fra musei, santuari mariani, territorio, città e far vedere, attraverso un lavoro transdisciplinare, come persona, arte, cultura e salute possano essere connessi, grazie alla ricchezza della sapienza divina che coordina e unisce i diversi ambiti disciplinari nella transdisciplinarietà. Uno degli scopi, infatti, sarà proprio quello di far emergere attraverso le competenze sociologiche, teologiche, filosofiche, etiche, politiche e mediche il rapporto che c’è tra l’arte e la salute della persona, il tutto con finalità educativa e scientifica. In ogni iniziativa culturale o seminariale si ospiterà una visita particolare dedicata all’arte, alla bellezza per un gruppo di poveri della città, diocesi o del territorio”.

