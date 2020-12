Pampa Sosa: “Lazio-Napoli sarà una sfida intensa che si deciderà a centrocampo. Il mio cuore batte per gli azzurri”

Mancano ormai poche ore alla sfida dell’Olimpico tra Lazio e Napoli. I partenopei, reduci dalla sconfitta del San Siro contro l’Inter, cercheranno di rilanciarsi nella corsa scudetto contro una squadra che non sta attraversando un momento brillante. I ragazzi di Simone Inzaghi, infatti, provengono dal pareggio contro il Benevento e dalla sconfitta contro il Verona e sono vogliosi di ottenere un risultato positivo. Non sarà una missione facile, dunque, per Gattuso&Co scardinare le resistenze dei biancocelesti, anche in virtù di diverse assenze come quelle di Mertens, Insigne ed Osimhen. Roberto Sosa, in un’intervista rilasciata al match program della Lazio, ha detto la sua in vista della sfida.

L’analisi di Lazio-Napoli fatta dal Pampa Sosa

Ecco le parole di Roberto “Pampa” Sosa:

“Lazio-Napoli sarà una partita intensa, con ritmi molto alti a centrocampo. Forse è proprio la mediana la zona di campo in cui verrà deciso il match. Contro vi saranno due filosofie diverse: i biancocelesti attaccano per lo più in verticale, mentre i partenopei sfruttano maggiormente il possesso palla. I primi avranno a disposizione Immobile, un attaccante internazionale che può colpirti in ogni momento. Gli azzurri, invece, non potranno contare su Insigne, Osimhen e Mertens, ma sono certo che Gattuso troverà una soluzione per aggredire la difesa degli avversari. Il mio cuore batte ovviamente per il Napoli”.

