pandolfini:-nuova-asta-di-vini-pregiati-il-9-e-10-aprile-a-firenze

Milano, 21 mar. (askanews) – Pandolfini, la più antica casa d’asta italiana, inaugura a Firenze il 9 e 10 aprile l’asta di vini pregiati e da collezione “La Joie du Vin” con una degustazione dedicata a Chateau d’Yquem, che precederà l’avvio delle vendite. L’assaggio sarà guidato dal Ceo Lorenzo Pasquini insieme con Gabriele Gorelli, primo Master of Wine italiano, e comprenderà anche la presentazione in anteprima nazionale dell’annata 2023.

La collaborazione con la storica e rinomata azienda di Bordeaux, attiva da oltre 400 anni, è stata realizzata con il contributo dei negociant Mestrezat e Sarzi Amadè e consente di aprire il catalogo con alcuni lotti rari per anzianità e conservazione. Tra questi figura anche una bottiglia di Yquem del 1920.

La sessione dedicata alle bottiglie della maison bordolese, in programma nel pomeriggio del 9 aprile, sarà preceduta da un appuntamento riservato alla stampa e ad alcuni top clients. Dopo la degustazione è previsto un light lunch curato dall’Enoteca Pinchiorri. A seguire partirà la vendita della prima parte del catalogo: i primi dieci lotti provengono direttamente dal caveau di Chateau d’Yquem e sono abbinati a esperienze esclusive, dalla visita con degustazione fino alla cena con pernottamento nel castello. Dopo questi seguiranno i lotti provenienti da collezioni private.

Nella stessa giornata sarà proposta anche una Single Owner Collection con bottiglie conservate a regola d’arte e costruita su una selezione internazionale di particolare valore. Il nucleo principale riguarda i vini francesi, con un’attenzione specifica alla Borgogna e con etichette rare come il Musigny Blanc del Domaine Comte Georges de Vogue. Il catalogo comprende anche grandi vini del Piemonte e della Toscana, oltre a venti lotti provenienti dalla Napa Valley. Tra questi figurano i tre lotti finali dedicati a Screaming Eagle, con due magnum e una bottiglia di Sauvignon Blanc.

La vendita riprenderà il 10 aprile ancora con i vini francesi, partendo dallo Champagne e proseguendo con Bordeaux, Rodano e Borgogna. In chiusura della sessione francese sono annunciati oltre venti lotti del Domaine de la Romanee Conti. L’ultima sessione sarà dedicata ai vini italiani, con particolare attenzione a Piemonte e Toscana e con una selezione in diversi formati.

Pandolfini, fondata a Firenze nel 1924 e con sedi a Firenze, Milano e Roma, opera nel comparto dei vini pregiati e da collezione da oltre 25 anni.