Categoria: Lievitati

Ingredienti per la biga

Semola di grano duro rimacinata 150 g

Acqua 75 g

Lievito di birra fresco 1.5 g

per l’impasto

Semola di grano duro rimacinata 600 g

Farina 0 100 g

Acqua 520 g

Lievito di birra fresco 4 g

Sale fino 20 g

Preparazione

Pane di semola, passo 1

Per preparare il pane di semola come prima cosa realizzate la biga. Versate la semola in una ciotola, sciogliete il lievito di birra fresco all’interno dell’acqua a temperatura ambiente (1). Versate all’interno della ciotola (2) e iniziate ad impastare con le mani (3).

Pane di semola, passo 2

Quando avrete ottenuto un composto omogeneo (4) coprite con pellicola e lasciate maturare fuori dal frigo per 18 ore (5). E’ normale che dopo il tempo indicato la biga non avrà aumentato di tanto il suo volume. Passate all’impasto: nella ciotola di una planetaria versate la semola e la farina 0 (6).

Pane di semola, passo 3

Aggiungete la biga maturata (7) il lievito di birra sbriciolato (8) e metà dell’acqua (9).

Pane di semola, passo 4

Iniziate ad impastare con il gancio (10) e aggiungete poco per volta l’acqua rimasta (11) e in ultimo il sale (12).

Pane di semola, passo 5

Lavorate fino a che l’impasto non risulterà liscio e ben incordato (13). Poi coprite con un canovaccio e lasciate riposare una decina di minuti (14). Trasferite poi su un piano e realizzate delle piege: con le mani bagnate portate i lembi di pasta dall’esterno verso il centro (15), così fino ad ottenere di nuovo una sfera. Lasciate riposare per 10 minuti.

Pane di semola, passo 6

Ripetete questa operazione per altre 3 volte (16), lasciando sempre riposare tra un passaggio e l’altro. Ungete una ciotola (preferibilmente di legno) (17), trasferite l’impasto all’interno e coprite con pellicola (18).

Pane di semola, passo 7

Lasciate lievitare per 3 ore a temperatura ambiente. Quando sarà raddoppiato di volume (19), trasferitelo su un piano spolverizzato con la semola (20) e fate delle altre pieghe di rinforzo (21).

Pane di semola, passo 8

Date all’impasto la forma di un filoncino (22) e trasferitelo su una leccarda spolverizzata con la semola. Spolverizzate anche la superficie (23). Fate lievitare per 1 ora e mezza in forno spento con luce accesa.

Pane di semola, passo 9

Con un coltellino affilato realizzate un taglio centrale su tutta la lunghezza (25) (26). In alternativa se preferite potete realizzare dei tagli trasversali. Cuocete in forno statico preriscaldato a 250° e cuocete per circa 45 minuti. Poi spegnete il forno, trasferite il pane sulla griglia e aspettate fino a che sarà completamente freddo (27).

Conservazione

Il pane di semola si conserva per 3 giorni in un sacchetto di carta. Una volta cotto e freddo potete tagliarlo a fette e congelarlo.

Consiglio

Aggiungete nell’impasto semi di lino o di girasole.

