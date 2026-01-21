mercoledì, 21 Gennaio , 26
panetta:-annunci-politici-determinano-scelte-di-investimento-repentine
Panetta: annunci politici determinano scelte di investimento repentine

Panetta: annunci politici determinano scelte di investimento repentine

AttualitàPanetta: annunci politici determinano scelte di investimento repentine
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 21 gen. (askanews) – “Gli annunci politici, non più ‘geopolici’, ormai determinano delle scelte di investimento che sono repentine e cambiano rapidamente”. Lo ha affermato il governatore della banca d’Italia, Fabio Panetta intervendo a Milano al Comitato esecutivo dell’Abi.

“Stiamo assistendo a movimenti dei tassi di interesse” molto rapidi “che hanno talora un legame con i fondamentali ma che nella gran parte dei casi dipendono da altri fattori – ha rilevato -. Gli annunci che avete visto in questi giorni sulla scena internazionale”. Con ricadute sui tassi Usa e Giapponesi “e questo, naturalmente, è arrivato a noi anche attraverso il cambio”, ha detto Panetta.

“Tutto questo era ben difficile da prevedere ex ante, ma anche ex post non è che sia facilissimo capire quello che sta succedendo”, ha osservato.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.