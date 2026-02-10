panfilo-(fondazione-msd):-“per-parlare-ai-giovani-di-salute-servono-linguaggi-nuovi”

martedì, 10 Febbraio , 26
(Adnkronos) – “Fondazione Msd ha deciso di avviare il progetto CAREmotions 2 anni fa, quando abbiamo capito che era necessario adottare un linguaggio innovativo per comunicare con i giovani di temi quali la salute mentale, i corretti stili di vita e la prevenzione. Nessuno è più innovativo dei giovani”, soprattutto quando si tratta di “parlare ad altri giovani. Lavorando insieme a esperti di cinema e alla Nuova Accademia di Belle Arti (Naba), abbiamo deciso di utilizzare quindi lo strumento del video per comunicare alle nuove generazioni la necessità di avere corretti stili di vita e superare i problemi di salute attraverso la propria decisione per cambiare il futuro”. Così Marina Panfilo, direttrice Fondazione Msd, intervenendo alla presentazione – oggi a Roma in occasione in occasione dell’Internet Safer Day – del progetto CAREmotions nato dalla collaborazione tra Fondazione Msd e Naba. L’obiettivo dell’iniziativa – che ha coinvolto gli studenti Naba nella realizzazione di tre cortometraggi dedicati a salute mentale, corretti stili di vita e prevenzione – è esplorare il potere comunicativo delle immagini e dei linguaggi visivi quando si parla di salute.  

“In questi tre video si vede un’arte cinematografica, che non mi sarei mai aspettata – ha sottolineato Panfilo – ma che i giovani hanno fatto con grande competenza e passione per parlare ad altri giovani di come si può mantenere la propria salute”. 

