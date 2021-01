È uscita in edicola “Calciatori 2021”, la nuovissima collezione ufficiale di figurine Panini sul calcio italiano, che celebra il 60° anniversario dell’azienda modenese e anche della raccolta di figurine più famosa al mondo. La collezione “Calciatori 2021” è già in vendita in tutte le edicole.

