Categoria: Lievitati

Ingredienti per 8 panini

Farina 00 450 g

Acqua 125 g

Latte intero 125 g

Lievito di birra fresco 15 g

Olio extravergine d’oliva 20 g

Sale fino 10 g

Per il ripieno

Mozzarella 150 g per pizza

Mortadella 100 g pezzo intero

Salame napoletano 100 g pezzo intero

Uova 4

Parmigiano Reggiano DOP 40 g da grattugiare

Pepe nero q.b.

Per spennellare

Panna fresca liquida 20 g

Tuorli 1

Preparazione

Panini napoletani, passo 1

Per preparare i panini napoletani cominciate dall’impasto di base. In un bricchetto mischiate acqua e latte (1), aggiungete il lievito e sciogliete con una forchetta (2). Versate il composto in una ciotola in cui avete versato la farina e mescolate con le mani (3).

Panini napoletani, passo 2

Man mano aggiungete anche l’olio (4) e poi il sale (2). Non appena il composto avrà preso consistenza trasferitelo sul piano e lavoratelo qualche istante fino a renderlo liscio (6).

Panini napoletani, passo 3

Ponete la palla in ciotola, coprite con pellicola e lasciate lievitare in un posto tiepido, alla temperatura costante di circa 26°-28°, per un paio d’ore o finché non avrà raddoppiato di volume (7). Nel frattempo bollite le uova per circa 9 minuti (8); quando saranno sode, scolatele e sbucciatele, poi sbriciolatele grossolanamente con una forchetta (9).

Panini napoletani, passo 4

Passate a tagliare a cubetti piccolini la mortadella (10), il salame napoletano (11) e la mozzarella (12).

Panini napoletani, passo 5

Trascorso il tempo di lievitazione, l’impasto sarà raddoppiato di volume (13). Trasferitelo sulla spianatoia leggermente infarinata e tiratelo con l’aiuto di un matterello ottenendo una sfoglia spessa poco meno di mezzo centimetro (14). Distribuite i salumi sulla superficie, lasciando un po’ di spazio libero intorno al bordo (15).

Panini napoletani, passo 6

Aggiungete anche le uova (16), la mozzarella e il Parmigiano grattugiato (17), poi macinate abbondante pepe nero (18).

Panini napoletani, passo 7

Arrotolate la sfoglia fino ad ottenere un grosso rotolo (19). Richiudete bene le estremità (20) e lasciate riposare in frigorifero per mezz’ora: in questo modo risulterà più facile tagliarlo (20). Una volta raffreddato, tagliate il rotolo a pezzi di circa 4-5 cm: con queste dosi ne dovreste ottenere 8 (21).

Panini napoletani, passo 8

Trasferite i rotoli su una placca foderata con carta forno e spennellate la superficie con un po’ di panna e tuorlo sbattuti insieme (22). Cuocete i panini napoletani in forno statico, già caldo a 200°, per circa 35 minuti (23). Lasciateli intiepidire qualche minuto prima di gustarli (24).

Conservazione

I panini napoletani si conservano per 2-3 giorni in frigorifero, avendo cura di scaldarli in forno prima di servirli.

Se volete potete anche congelarli da crudi e lasciarli scongelare in frigorifero prima della cottura.

Consiglio

Potete impastare i panini napoletani con strutto o burro al posto dell’olio e utilizzare i salumi che più vi piacciono in alternativa a quelli che abbiamo suggerito. Esistono poi delle versioni alternative: la più nota è salsicce e friarielli, ma voi potete sbizzarrirvi e creare i mix che più vi intrigano. Anche le versioni vegetariane con sole verdure e formaggi saranno davvero prelibate!

continua a leggere sul sito di riferimento