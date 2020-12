Panorama sul mercato del Napoli: “Llorente verso la Juve, Milik invece…”

Il giornalista di Panorama Giovanni Capuano (che tra l’altro è ospite fisso di Telelombardia), ha parlato del mercato in uscita del Napoli. Queste le sue considerazioni – espresse a mezzo social – e riprese dalla nostra redazione: “L’Atletico Madrid ha fatto prevenire una prima valutazione da meno di 10 milioni di euro per Milik. Il Napoli lo valuta 12 e De Laurentiis è disposto al braccio di ferro con il polacco in scadenza a fine giugno”.

Capuano sul mercato del Napoli

Il giornalista poi aggiunge altre informazioni su un altro attaccante in forza al Napoli (anche se ai margini della rosa): “Contatti per il ritorno di Llorente alla Juventus. Non si concretizzerà prima della Supercoppa del 20 gennaio con il Napoli, ma De Laurentiis risparmierebbe alcuni mesi di ingaggio di un giocatore quasi mai utilizzato”.

