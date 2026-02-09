lunedì, 9 Febbraio , 26
Pantani imita Leonardo Maria Del Vecchio per “clarify” su Repubblica

Colpa del mio commercialista che è andato in edicola…

Roma, 9 feb. (askanews) – “Non è per scaricare le colpe, ma è dipeso da Guidolin, il mio commercialista e approfitto di questo per un ‘clarify moment’. Ho detto a Guido ‘vammi a prendere il giornale, dal momento in cui sei lì prendimi anche Repubblica’ e lui è tornato… bisogna stare attenti a come si parla. Con lui abbiamo un problema, ogni giorno ho fatto e mi è venuto a dire ‘prendiamo il treno’ e lui mi è arrivato con Trenitalia. È un problema di comunicazione interna”: così Ubaldo Pantani nei panni di Leonardo Maria del Vecchio a Che tempo che fa sul Nove, racconta con ironia l’intenzione di acquisire Repubblica, poi fallita, dopo il Giornale.

