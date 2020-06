Panucci critico: “La Roma mi sembra una polveriera. Situazione insostenibile, la società è troppo assente”

Christian Panucci, attuale ct della nazionale albanese nonché ex terzino della Roma che ha vestito la maglia giallorossa per oltre otto anni, ha parlato della sua vecchia squadra nel corso di un’intervista ai microfoni di Sky Sport. “La situazione societaria alla Roma? Sta diventando insostenibile. Vedendo anche l’allontanamento di Petrachi mi sembra che la situazione interna sia una polveriera. C’è una proprietà che non viene mai e che non sa cosa succede. Questo a mio parere è un grande… continua a leggere sul sito di riferimento