Paola Barale vs Gianni Sperti e Raz Degan a Live – Non è la D’Urso: “Persone finite nel dimenticatoio” | video Mediaset

Paola Barale parla di figli, del matrimonio con Gianni Sperti e di Raz Degan. Nella nuova puntata di Live – Non è la D’Urso, in onda ieri sera, domenica 26 gennaio 2020, l’ex conduttrice di Buona Domenica ha commentato così, in un’intervista esclusiva, alcune immagini riguardanti le due importanti storie d’amore della sua vita: “Persone finite nel dimenticatoio“. Il video da Mediaset Play. Qui anche il commento della diretta interessata alle dichiarazioni vs Signorini.

