Ennesimo confronto tra Paola Caruso e Ivan Gonzalez. Nella puntata di Live – Non è la D’Urso di ieri sera, domenica 26 gennaio 2020, l’ex Bonas ad Avanti un altro e l’ultimo concorrente eliminato da Grande Fratello Vip 4 si sono ritrovati in ascensore per un secondo, nuovo faccia a faccia. I video da Mediaset Play.

