Paola Cortellesi sarà la presidente di giuria della Festa del cinema

BOLOGNA – Paola Cortellesi sarà la presidente della giuria del Concorso della 20esima edizione della Festa del Cinema di Roma 2025, in programma dal 15 al 26 ottobre all’Auditorium Parco della Musica e in altri luoghi della Capitale. Lo ha annunciato il presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della Direttrice Artistica, Paola Malanga.

Proprio alla Festa di Roma, il suo film “C’è ancora domani” (con cui l’attrice ha esordito alla regia nel 2023) ha registrato un grandissimo successo: ha ottenuto infatti il Premio speciale della giuria, il Premio del pubblico e la Menzione Speciale Miglior Opera Prima Bnl Bnp Paribas, divenendo poi uno dei maggiori successi di pubblico dell’intera storia del cinema italiano.

“RESPONSABILITÀ ED ENTUSIASMO”

Ecco le parole con cui Cortellesi ha commentato il ruolo che la aspetta: “Sono onorata di essere stata chiamata a presiedere la giuria della Festa del Cinema di Roma. Un festival che negli anni ha saputo costruire un’identità forte e coinvolgente, diventando un punto di riferimento per il cinema italiano e internazionale e a cui mi lega una profonda gratitudine. Ringrazio il Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, e la Direttrice Artistica, Paola Malanga, per la fiducia e per questo invito che accolgo con senso di responsabilità e grande entusiasmo”.

