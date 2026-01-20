martedì, 20 Gennaio , 26
Paolini-Frech: orario, precedenti e dove vederla in tv

Paolini-Frech: orario, precedenti e dove vederla in tv

Paolini-Frech: orario, precedenti e dove vederla in tv
Jasmine Paolini torna protagonista agli Australian Open 2026. Nella quarta giornata dello Slam di Melbourne, che comincerà nella notte italiana tra oggi, martedì 20 gennaio, e domani, mercoledì 21, la tennista azzurra affronterà la polacca Magdalena Frech – in diretta tv e streaming – nel secondo turno del tabellone femminile. Paolini è reduce dalla comoda vittoria dell’esordio contro Sasnovich, mentre Frech ha battuto Erjavec. 

 

La sfida tra Paolini e Frech è in programma mercoledì 21 gennaio non prima delle 6.30 ora italiana. Le due tenniste si sono affrontate in due precedenti, con l’azzurra che conduce con un parziale di 2-0. L’ultimo incrocio risale al terzo turno del Wta di Cleveland del 2023, quando Paolini si impose in due set. 

 

Paolini-Frech sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max. 

 

