giovedì, 23 Ottobre
Paolini, non solo tennis: sarà tedofora alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Paolini, non solo tennis: sarà tedofora alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

DALL'ITALIA E DAL MONDO
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Jasmine Paolini tedofora a Milano Cortina 2026. Oggi, giovedì 23 ottobre, la tennista azzurra ha annunciato che trasporterà una delle fiamme olimpiche alle prossime Olimpiadi invernali, in programma in Italia dal 6 al 22 febbraio prossimo. Paolini ha comunicato il tutto con un post sul proprio profilo Instagram: “Sono orgogliosa di essere una delle tedofore alle prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026”. 

Paolini, attualmente numero sei del mondo, è reduce dalla sconfitta nella semifinale del Wta di Ningbo per mano di Elena Rybakina, ma nonostante il ko ha potuto festeggiare la qualificazione alle prossime Wta Finals di Riad. 

 

