paolini,-oggi-la-finale-degli-internazionali:-quanto-guadagna-se-vince

(Adnkronos) –

Jasmine Paolini in finale agli Internazionali d’Italia 2025. Oggi, sabato 17 maggio, la tennista azzurra affronta l’americana Coco Gauff, numero tre del mondo, nell’ultimo atto del Masters 1000 di Roma. Il Centrale del Foro Italico ritrova così un’italiana in finale nel tabellone femminile undici anni dopo l’ultima volta, quando Sara Errani venne battuta, nel 2014, da Serena Williams. Ma quanto guadagnerebbe Paolini in caso di vittoria?



Con l’accesso alla finale degli Internazionali d’Italia Paolini si è garantita già una buona fetta del montepremi messo in palio dall’organizzazione del torneo per il tabellone femminile. Ecco i premi garantiti alle tenniste in base ai risultati nel Masters 1000 di Roma:

Primo turno: €13.150

Secondo turno: €21.215

Terzo turno: €38.313

Ottavi: €66.110

Quarti: €124.700

Semifinale: €240.380

Finale: €456.735

Campione: €877.390

Paolini, dunque, è già sicura di intascare oltre 456mila euro, ma potrebbe superare gli 877mila in caso di vittoria con Coco Gauff. Inoltre, Jasmine riceverà anche i premi previsti per il tabellone di doppio, dove ha raggiunto un’altra finale in coppia con Sara Errani. L’ultimo atto vale infatti 212.060 euro, ma in caso di vittorie si potrebbe salire fino a 400.560. La cifra è ovviamente da dividere con la compagna azzurra.