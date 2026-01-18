domenica, 18 Gennaio , 26

Australian Open, choc Cobolli: eliminato al primo turno da Fery

Risposta a una mano di Sakkari, colpo del torneo agli Australian Open?

Cobolli, malessere agli Australian Open: “Posso andare in bagno?”

Australian Open, oggi Cobolli-Fery e Paolini-Sasnovich – Diretta

Paolini, tutto facile all’esordio degli Australian Open: Sasnovich battuta

Paolini, tutto facile all’esordio degli Australian Open: Sasnovich battuta

Tutto facile per Jasmine Paolini al primo turno degli Australian Open. Oggi, domenica 18 gennaio, la tennista azzurra ha superato la russa Aljaksandra Sasnovich nel primo turno dello Slam di Melbourne. Paolini si è imposta in due set con il risultato di 6-1, 6-2 in appena un’ora e dieci minuti dominando il match di fin dal primo game e piazzando un game dopo l’altro, senza concedere mai all’avversaria la possibilità di entrare in partita. 

Paolini, reduce dal trionfo con l’Italia in Billie Jean King Cup ma anche dall’eliminazione nella fase a gironi delle Wta Finals di Riad, riesce così a iniziare la stagione con una vittoria, che le permette di volare al secondo turno degli Australian Open.  

A Melbourne, nella prossima fase del torneo, l’azzurra, numero sette del mondo, sfiderà la vincente del match tra la slovena Veronika Erjavec e la polacca Magdalena Frech. 

 

