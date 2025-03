Paolini, vittoria a Miami: rimonta e batte Osaka in tre set

(Adnkronos) – Jasmine Paolini

continua a vincere. La tennista azzurra ha battuto in rimonta la giapponese Naomi Osaka, ex numero uno del mondo oggi 61esima del ranking, in tre set con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4 negli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Paolini, al settimo posto della classifica Wta, avanza così ai quarti, dove sfiderà una tra la statunitense Coco Gauff, numero tre del mondo, e la polacca Magda Linette.

Primo set complicato per Paolini, che subisce il ritmo e l’intraprendenza dell’avversaria, in crescita nelle prestazioni dopo il buio degli ultimi anni. Osaka riesce così a conquistarlo 6-3, ma Jasmine trova una reazione immediata nel secondo parziale, diventando più incisiva al servizio e variando il proprio gioco per non dare punti di riferimento. La rimonta è quindi completata con un doppio 6-4 che spedisce l’azzurra ai quarti di Miami.