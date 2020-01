Paolo Bonolis lancia Avanti un altro 2020 e interagisce con i personaggi del cast: l’intervista al Tg5 | video Mediaset

Paolo Bonolis lancia Avanti un altro 2020 in un’intervista al Tg5. In vista della prima puntata della nona edizione, in onda oggi, lunedì 6 gennaio, l’amato conduttore di Canale 5 ha commentato così il ritorno in tv del programma. Interagendo con alcuni personaggi del cast e con Luca Laurenti, il presentatore ha detto: “Sarà una trasmissione sempre con lo stesso tipo di irriverenza e volontà di desacralizzare ciò che viene eccessivamente sacralizzato. Un quiz di domande che, però, non è solamente attesa di sapere se (i concorrenti, ndr) sanno la risposta, ma anche una gioiosa cornice per un’ora col sorriso sulle labbra“. Il video da Mediaset Play.

