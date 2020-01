Paolo Bonolis parla di Avanti un altro e dei figli in una nuova intervista al Tg5: “Non sono cattivo” | video Mediaset

Paolo Bonolis parla di Avanti un altro e dei figli in una nuova intervista al Tg5. Nell’edizione delle ore 20.00 di stasera, giovedì 23 gennaio 2020, l’amato conduttore di Canale 5 ha augurato felicità ai più ‘piccoli’ della famiglia, anche commentando il rapporto con Luca Laurenti e svelando com’è nata l’idea del Minimondo per il quiz. “Non sono cattivo. Sono romano. Sono cinico ma nel senso buono” le parole dell’apprezzato presentatore, la cui età è pari a 59 anni. Ecco il video da Mediaset Play per ripercorrere l’intera intervista.

