Paolo Brosio e la fidanzata a Domenica Live: dalle suocere agli attacchi sul web | Video Mediaset

Paolo Brosio e la fidanzata a Domenica Live hanno parlato nuovamente della loro storia d’amore. I due si sono presentati con le rispettive mamme per farle conoscere. Piccolo problema? La mamma di Brosio ha fatto capire di apprendere del fidanzamento per la prima volta e non ne è sembrata molto felice. Ai suoi tempi le cose andavano più lentamente.

Quando poi la fidanzata del figlio le ha ricordato dei giorni passati insieme a Capodanno, lei ha ridimensionato il racconto dicendo di aver trascorso solo alcuni momenti felici. Ecco cosa è accaduto nello studio di Barbara d’Urso. Video Mediaset.

